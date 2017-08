Aquaman: nelle nuove foto dal set appare l'armatura dell'eroe

Le riprese di Aquaman, il film della DC con protagonista l'attore Jason Momoa, sono attualmente in corso in Australia, prima che il set si sposti in Sicilia e in Tunisia.

Nei nuovi scatti si possono vedere i primi dettagli dell'armatura indossata dall'eroe dei fumetti, il leader di Atlantis che difende il suo regno e la Terra.

#Aquaman - Nuevas imágenes desde el set, en donde vemos armaduras atlantes. pic.twitter.com/udg5z7PnHO — DC Extended Universe (@DCEUMX) August 16, 2017

Insieme a Momoa nel cast del lungometraggio diretto da James Wan troviamo anche Nicole Kidman, Amber Heard, Dolph Lundgren, Willem Dafoe e Patrick Wilson nel ruolo del villain Lord Orm! Il film uscirà il 27 Luglio 2018 negli Stati Uniti.

