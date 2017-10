Anna: Helen Mirren e Luke Evans nel nuovo action thriller di Luc Besson

Il prossimo progetto di Luc Besson è un action thriller intitolato Anna, prodotto da Lionsgate e EuropaCorp, con protagonisti Helen Mirren e Luke Evans. L'ultimo confronto con il box-office non è stato molto fortunato per il regista francese, che con l'ambizioso Valerian e la città dei mille pianeti ha portato nelle sue casse 224 milioni, dopo averne spesi circa 177 per realizzarlo. Nonostante tutto, Besson vuole realizzare un sequel, ma prima arriverà nelle sale Anna, secondo Variety, la cui produzione inizierà a novembre.

Helen Mirren ha già dato prova di sé in diversi film d'azione, come Red, Red 2 e Fast & Furious 8, saga nella quale vorrebbe tornare 'solo se mi fanno guidare'. Luke Evans, suo co-protagonista nel franchise di F&F, è stato apprezzato nel ruolo di Gaston, nel live-action La Bella e la Bestia. Nel cast anche Cillian Murphy e, nei panni di Anna, la modella russa Sasha Luss.

Dopo le dure polemiche di Besson riguardo le infondate voci del sequel di Lucy, nessun dettaglio del prossimo progetto è stato rilasciato, ma a giudicare dal titolo ci aspetta un nuovo forte personaggio femminile protagonista.

