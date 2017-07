Angelina Jolie parla del suo divorzio da Brad Pitt e di un nuovo problema medico

L'attrice Angelina Jolie ha rilasciato un'intervista al magazine Vanity Fair in cui parla del difficile periodo vissuto dopo il divorzio da Brad Pitt e una diagnosi medica.

La star ha spiegato che si è trasferita nella sua nuova casa di Los Feliz con i figli e i ragazzi stanno superando le difficoltà: "Sono stati molto coraggiosi. Non stanno guarendo dal divorzio... da alcuni aspetti e situazioni della vita".

Angelina ha poi parlato dei problemi del suo matrimonio: "Il nostro stile di vita non ha avuto in nessun modo degli effetti negativi sul rapporto con Brad. Non era quello il nostro problema. Si trattava piuttosto, e resterà, una delle meravigliose opportunità che possiamo dare ai nostri figli... Sono sei individui dalla personalità forte, riflessivi, con i piedi per terra. Siamo davvero orgogliosi di loro".

La star ha poi rivelato che le è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione medica causata da un danno ai nervi facciali e che provoca una debolezza muscolare su un lato del viso; per contrastare la situazione l'attrice si sottopone a delle sedute di agopuntura.

September cover star Angelina Jolie opens up about life after Brad, her struggles with Bell's palsy, putting her family and her health first, and finding catharsis in Cambodia while making her most personal film yet. Photograph by @mertalas and @macpiggott. Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair) in data: 26 Lug 2017 alle ore 09:47 PDT

La Jolie ha quindi proseguito dichiarando: "In realtà mi sento maggiormente una donna perché ho compiuto delle scelte intelligenti e sto mettendo la mia famiglia al primo posto, sono in controllo della mia vita e della mia salute. Penso sia quello che rende una donna completa". Per ora, infine, Angelina non ha intenzione di occuparsi di nuovi progetti: "Sto semplicemente volendo preparare una vera colazione e prendermi cura della casa. Quella è la mia passione. Su richiesta dei miei figli ho iniziato a frequentare un corso di cucina. Quando vado a dormire la notte penso 'Ho fatto un ottimo lavoro come madre o è stato un giorno normale?'".

