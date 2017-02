Angelina Jolie mangia insetti con i figli in Cambogia (e spiega come gustarli)

Durante il viaggio in Cambogia per presentare il suo nuovo film First They Killed My Father, Angelina Jolie ha avuto occasione di introdurre i propri figli a un alimento particolare... gli insetti.

Il video in cui la star mangia anche ragni e scarafaggi e insegna ai figli come gustarli nel migliore dei modi ha attirato l'attenzione dei media e degli utenti di Twitter che hanno condiviso e dato molto spazio alle immagini.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017

Inserire gli insetti nella propria dieta, secondo alcuni esperti, sarebbe un ottimo modo per poter contare su una fonte di proteine, aminoacidi e minerali alternativa rispetto al più tradizionale consumo di carne e pesce. Molte popolazioni si nutrono da tempo di varie specie e l'usanza sta iniziando a diffondersi anche in paesi in cui gli insetti non sono considerati in termini di alimentazione.

