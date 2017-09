Daniel e Amy Sherman-Palladino stringono un accordo con Amazon

Amazon ha annunciato oggi che i produttori Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino (Una mamma per amica) hanno concluso un accordo pluriennale con gli Amazon Studios. Sherman-Palladino e Palladino creeranno progetti televisivi che si andranno ad aggiungere alle ancora inedite due stagioni della serie The Marvelous Mrs. Maisel, che debutterà questo autunno su Prime Video. Il pilot dello show, attualmente disponibile per i clienti Amazon, ha già conquistato un punteggio medio dal pubblico di 4,9 con il 93% di review a 5 stelle.

"Amy e Dan sono brillanti. Tutto ciò che creano ha la capacità di svelare ciò che si cela nel profondo di una storia e di un personaggio. Oltre a questo i loro personaggi sono incredibilmente simpatici e divertenti. Amy possiede anche la miglior collezione di cappelli dello show business" ha affermato Joe Lewis, Head of Comedy, Drama and VR, Amazon Studios. "Siamo entusiasti per le prossime due stagioni con loro di The Marvelous Mrs. Maisel e attraverso questo accordo, non vediamo l'ora di poter creare ancora più contenuti insieme."

"Il team di Amazon ci ha permesso di avere Dwight Eisenhower e John Kennedy come presidenti per i prossimi anni e per questo motivo gliene siamo eternamente grati," hanno dichiarato Sherman-Palladino e Palladino. "Amazon è il futuro della televisione e siamo entusiasti di accompagnarla in questo percorso".

