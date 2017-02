Aftermath: il trailer del film con Arnold Schwarzenegger

La Lionsgate ha diffuso il trailer del suo nuovo film Aftermath, in arrivo il 7 aprile nei cinema americani e nei circuiti di video on demand.

I protagonisti sono Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy e Maggie Grace. Nel lungometraggio le vite di due sconosciuti si intrecciano in modo inestricabile dopo un incidente aereo. La storia si ispira a fatti realmente accaduti e segue il desiderio di vendetta e il senso di colpa emersi dopo che un controllore del traffico aereo (McNairy) compie un errore che porta alla morte di una donna e sua figlia.

Il lumgometraggio è prodotto da Darren Aronofsky e la sceneggiatura è stata firmata da Javier Gullón, mentre la regia è di Elliot Lester.

Ecco il trailer:

