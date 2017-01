L'attore Miguel Ferrer, interprete di Owen Granger nella serie NCIS: Los Angeles dal 2012 e tra i protagonisti di Crossing Jordan, è morto oggi all'età di 61 anni a causa di un cancro.

Il figlio di José Ferrer e Rosemary Clooney, cugino di George Clooney, ha recentemente recitato nel revival di I segreti di Twin Peaks con il ruolo dell'agente Albert Rosenfeld.

La carriera di Ferrer è iniziata negli anni '80 con piccoli ruoli in serie come Magnum P.I. e CHiPs. Per il grande schermo ha invece lavorato in vari lungometraggi tra cui L'uomo che non c'era, Heartbreaker e Robocop, progetto in cui era Bob Morton.

Miguel, dopo aver ottenuto la parte nello show diretto da David Lynch, si è concentrato sulla carriera televisiva.

Nel 2001 ha iniziato a recitare in Crossing Jordan, serie della NBC andata in onda fino al 2007.

Nel 2012 l'attore è poi entrato nel cast di NCIS: Los Angeles.

Miguel Ferrer ha inoltre intrapreso con successo la carriera di musicista suonando la batteria nei concerti della madre e nei live di Bing Crosby.

Home News Addio a Miguel Ferrer, star di NCIS e Twin Peaks