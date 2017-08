Addio a Jerry Lewis: il celebre attore comico ci lascia a 91 anni

Il leggendario comico attore e regista è morto oggi nella sua residenza di Las Vegas all'età di 91 anni dopo numerosi problemi di salute degli ultimi anni tra cui un'operazione a cuore aperto.

Jerry Lewis è celebre soprattutto per i suoi film che negli anni 50, spesso in coppia con l'amico Dean Martin, hanno rappresentato un filone comico inesauribile e di grande successo.

Tra i suoi più famosi ci sono successi del calibro di L'idolo delle donne, Il Cenerentolo, Le folli notti del Dr. Jerryll, Re per una notte, Ragazzo tuttofare e moltissimi altri.

Nella sua carriera ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti, soprattutto in Europa, tra cui un leone d'oro alla carriera Venezia nel 1999.

Ma oltre al cinema, lewis era noto anche per le sue opere di beneficenze: nel 2009 gli è stato conferito il Premio umanitario Jean Hersholt, l'Oscar speciale per l'impegno sociale e addirittura nel 1977 era stato proposta una sua candidatura al Premio Nobel per la pace per il suo celebre Telethon che ha raccolto negli anni oltre 3 miliardi di dollari per le associazioni contro la distrofia muscolare.

