Acts of Violence: Rotimi Akinosho tra i protagonisti accanto a Bruce Willis

Rotimi Akinosho, tra i protagonisti della serie Power, reciterà accanto a Bruce Willis nel film Acts of Violence.

Il progetto, le cui riprese sono in corso in Ohio, sarà diretto dal regista Brett Donowho.

Il giovane attore avrà il ruolo di Frank, un criminale che lavora per Maxwell Livingston, personaggio interpretato da Mike Epps. I due trascinano giovani donne disperate nel mondo della prostituzione. Willis sarà invece un detective che cerca di porre fine ai loro crimini.

Fanno parte del cast del lungometraggio anche Cole Hauser, Shawn Ashmore, Sophia Bush, Ashton Holmes e Melissa Bolona.

