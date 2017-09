The Big Bang Theory: i 10 momenti migliori della sit-com nerd

Alla visione del pilot di The Big Bang Theory, nell'ormai lontano 2007, ci divertimmo ma mai avremmo pensato che quei quattro buffi personaggi e la loro vicina di casa biondina ci avrebbero potuti accompagnare per dieci anni (ed oltre, visto l'ulteriore rinnovo e la nuova serie spin-off sul giovane Sheldon). E invece sono ancora qui, sopravvissuti anche al famigerato sciopero degli sceneggiatori del loro primo anno, meno brillanti della prima parte del loro cammino, ma sempre capaci di racimolare ascolti più che dignitosi, tra gli ultimi baluardi di una serialità da network destinata a scivolare lentamente nell'oblio.

Sono passati dieci anni dal loro debutto televisivo americano, una decade in cui abbiamo convissuto con i due coinquilini Sheldon e Leonard, la loro vicina Penny ed i due amici Wolowitz e Raj, accogliendo nuove amicizie ma soprattutto due nuovo presenze femminili fisse come Bernadette ed Amy. Dieci anni che sono dieci stagioni ricche di episodi e momenti di grande divertimento che dobbiamo soprattutto alla rivelazione Jim Parsons che è riuscito a rendere vivo e credibile un personaggio surreale e potenzialmente odioso come il suo Sheldon Cooper. Se The Big Bang Theory è anche e soprattutto grazie a lui, catalizzatore dell'umorismo della serie di Chuck Lorre.

Spulciamoli questi dieci anni alla ricerca di dieci momenti indimenticabili di The Big Bang Theory. Buon divertimento!

Leggi anche: The Big Bang Theory: Chuck Lorre, "A Sheldon innamorato non avrei mai creduto"

1x06 Il paradigma della Terra di Mezzo

Cominciamo il nostro cammino dal sesto episodio di The Big Bang Theory, il primo in cui vediamo i nostri eroi in tutta la loro essenza nerd. L'occasione è la festa di Halloween a casa di Penny, che dà loro l'opportunità di cimentarsi con ago e filo per creare i loro costumi, da cosplayer navigati quali sono. Resta irraggiungibile il travestimento di Sheldon da effetto doppler, ma l'episodio ha un ulteriore merito: quello di mettere in scena un primo, fugace bacio tra Penny e Leonard, in un finale di puntata che mette a nudo l'anima dei due personaggi e fa capire che la nuova sit-com CBS ha una base più solida di quanto apparisse alle primissime battute.

Leggi anche:

1x14 La macchina del tempo

In una serie che affonda le sue radici nella cultura pop dei nostri giorni, con particolare attenzione al suo lato più nerd, non possono mancare abbondanti citazioni di film e serie di genere. È stato chiaro fin dai primissimi episodi, ma il tocco di classe arriva verso la fine della prima stagione, quando Leonard acquista con una certa leggerezza, e cospicuo investimento economico, la macchina del tempo del film The Time Machine del 2002, per scoprire che non si trattava di una riproduzione in scala ma a dimensioni reali. Il momento cult dell'episodio è quello in cui i quattro amici si muovono rapidamente per la stanza per simulare l'effetto del viaggio nel tempo realizzato per il film.

Leggi anche: The Big Bang Theory: La stagione 10 e un cliffhanger che prepara i prossimi due anni

Mettiamo insieme questi due episodi, finale della prima stagione e premiere della seconda, perché aprono e risolvono il primo stentato avvio di relazione tra Penny e Leonard. Ad avvolgere questo momento chiave della serie in folle, surreale divertimento, ci sono due meravigliose conversazioni tra Sheldon e la vicina: la prima nell'appartamento di Penny, con il giovane scienziato impegnato a trovare il suo posto nella stanza e fornire la sua chiave di lettura unica della situazione, tirando in ballo Il gatto di Schrödinger; la seconda nel locale lavanderia, con Sheldon che riflette sui dubbi sentimentali di Penny mentre piega il bucato.

2x03 La sublimazione barbarica

Cosa accade quando qualcuno che non è avvezzo al mondo virtuale di un videogioco si ritrova a contatto con uno di essi? Più o meno quello che accade a Penny in questo episodio! Stanca degli insuccessi della sua vita, la ragazza resta colpita da un gioco di ruolo online del quale i suoi vicini sono appassionati, Age of Conan e ne resta totalmente coinvolta, tormentando Sheldon per avere consigli su come superare i passaggi più ostici, chiudendosi in casa, trascurandosi ed arrivando a perdere completamente il senso del tempo.

Leggi anche: The Big Bang Theory 10: questo matrimonio s'ha da rifare

2x07 La polarizzazione della pignatta

Tra Penny e Sheldon è guerra! La ragazza riceve tre strike e viene bandita dall'appartamento dei vicini, ma non ci sta. Non accetta di scusarsi e dà vita ad una battaglia a colpi di fastidiosi scherzi con lo scienziato che degenera in una spirale fuori controllo che può essere risolta solo con l'artiglieria pesante: facendo intervenire la madre di Sheldon. Il tutto mentre Raj e Wolowitz scoprono dell'esistenza di uno show come America's Next Top Model e si danno da fare per rintracciare la casa in cui le bellissime ragazze protagoniste vivono nel corso del reality. Uno degli episodi migliori della serie, che rende ugualmente giustizia a tutti i personaggi con due storyline di uguale potenza.

Un altro momento cult a poca distanza dal precedente, per l'episodio natalizio del 2008 che ci illustra per la prima volta il complesso rapporto di Sheldon con questa festività ed i regali in generale. L'odissea del ragazzo per trovare il dono del giusto valore per ricambiare l'annunciato regalo della vicina è spassosa, ma culmina in una delle scene insieme più divertenti ed emozionanti della serie: il goffo abbraccio di Sheldon a Penny quando scopre che il regalo fattogli è un tovagliolo sporco, usato da Leonard Nimoy in una visita al locale in cui lavora la ragazza. Una sequenza che entra di diritto nella storia della televisione.

Leggi anche: The Big Bang Theory: Star Wars e la scelta di Sheldon

3x22 Nel covo del nemico

Il pre-finale della terza stagione risponde a qualche domanda che tutti gli spettatori di The Big Bang Theory si erano posti fin dall'inizio, su tutte: come si sono conosciuti Sheldon, Leonard e gli altri ragazzi? Classico flashback episode della vecchia TV, The Staircase Implementation ci illustra spaccati della vita dei quattro nerd nell'era pre-Penny, mettendo in scena con tocco brillante il primo, bizzarro incontro tra i due coinquilini Sheldon e Leonard. Straordinaria la battuta sui viaggi nel tempo, fantastico il look ancora più disadattato dei quattro ragazzi, ma quel che colpisce è come gli autori abbiamo saputo rendere i protagonisti ancora più socialmente incapaci di come li avevamo imparati a conoscere. Una missione quasi impossibile!

4x11 La ricombinazione della lega della giustizia

Non di rado, vediamo il gruppo di ragazzi divisi in diverse sottotrame ed il risultato è che almeno una di esse risulta più debole (sovente, quella senza Sheldon). Per questo è bello vederli tutti insieme e quando capita, come in questo episodio, ci si ricorda di quale sia il vero punto di forza della sit-com CBS: il suo cast e le dinamiche tra loro, tanto che i potrebbero fare interi episodi solo con il gruppo che cena nel celebre salotto di casa. Punto focale di questo The Justice League Recombination è la preparazione dell'abituale cosplay di gruppo per la festa di capodanno, con aggiunta del ragazzo di Penny, Zack, nel ruolo di Superman al posto di Leonard.

Leggi anche: Da The Big Bang Theory a Pixels, come i nerd conquistano lo schermo e... salvano il mondo!

Abbiamo già visto un momento in qualche modo sentimentale in apertura di questa classifica, ma il finale di questo episodio ridefinisce il concetto di romanticismo. Per farlo, ovviamente, si affida alla coppia più bizzarra della moderna televisione, quella formata da Sheldon e Amy (nota ai fan come Shamy), ed una seduta ad un gioco di ruolo fantasy che prende una piega imprevista una volta incluse le tre ragazze di ritorno da un tragico viaggio a Las Vegas. Menzione speciale per le imitazioni di Simon Helberg mentre il suo Wolowitz dà voce ai personaggi non giocanti ricorrendo a popolari attori. Il Dungeon Master che tutti vorremmo avere!

Con delle donne nelle loro vite, gli scienziati protagonisti si rendono conto che la loro capacità di arrivare a traguardi nei rispettivi campi si è affievolita e approfittano dell'assenza delle compagne per organizzare una specie di ritiro scientifico allo scopo di concentrarsi sul lavoro... e niente altro!

Ma ritrovare il ritmo perduto non è semplice ed il vertice dei loro ragionamenti, e dell'episodio, è un illuminante spiegazione sintattica, ad opera ovviamente di Sheldon Cooper, basata sui paradossi di Ritorno al futuro.

Leggi anche: Ritorno al futuro: 10 cose che (forse) non sapete sulla trilogia

Home Articoli The Big Bang Theory: i 10 momenti migliori della...