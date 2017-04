Romics 2017, tra cosplay, alieni e supereroi (foto e video)

Sole e vento per l'edizione primaverile del Romics 2017, che anche in questa occasione ha radunato nei padiglioni della Fiera di Roma una folla di cosplayer, appassionati di comics, videogiochi, cinema e serie TV, e tutto ciò che la cultura pop è riuscita a riversare su uno schermo negli ultimi anni. Tra i tantissimi cosplayer che hanno vivacizzato l'evento con i loro costumi, con la loro creatività e dedizione, ma anche con tantissima ironia, abbiamo visto tanti Negan - d'altronde ormai lui è il personaggio più iconico di The Walking Dead - ma anche tante Harley Quinn (anche declinate al maschile!) Tra i costumi più gettonati però, oltre agli evergreen come Sailor Moon e Harry Potter - una saga che che offre a tutti la possibilità di identificarsi nei personaggi creati da J.K. Rowling, dagli adolescenti ai loro genitori - c'erano anche molte versioni de La Bella e la Bestia, grandissimo successo targato Disney di questa stagione.

Leggi anche:

Insomma, questa primavera al Romics 2017, si respirava profumo di fiaba e di fantasy (oltre che quello della pizza con mortadella e degli hot dog, perché tra un giro e l'altro, bisogna anche riempire lo stomaco), ma c'era anche spazio per il cinema, tra l'interessante mostra dedicata a Carlo Rambaldi e la splendida installazione realizzata per Alien: Covenant . Tra gli ospiti illustri di questa edizione primaverile, anche Yoshiyuki Tomino, autore di Gundam (che potete vedere nel video)

Leggi anche: La Bella e la Bestia: 5 cose che potreste non aver notato del film

Ecco la photogallery e lo speciale video della giornata di sabato 8 aprile!

Romics 2017, i cosplayer!

Leggi anche: L'uomo, la maschera e il simbolo: diamo i voti ai Batman cinematografici

Romics 2017, i gadget e gli stand!

Il prossimo appuntamento con il Romics è previsto dal 5 al 8 ottobre 2017

Home Articoli Romics 2017, tra cosplay, alieni e supereroi...