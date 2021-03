Zack Snyder's Justice League: il teaser dedicato a Cyborg, interpretato da Ray Fisher

Zack Snyder's Justice League arriverà tra soli nove giorni e il nuovo teaser diffuso online è dedicato a Cyborg.

Il video con al centro il personaggio affidato a Ray Fisher mostra il giovane, facendo apparire nella sequenza anche la sua famiglia, e mentre entra in azione e dichiara "Non sono a pezzi e non sono solo".

Il film Zack Snyder's Justice League, secondo quanto dichiarato più volte dal regista, darà molto spazio a Cyborg, eroe quasi del tutto tagliato dalla storia proposta sul grande schermo nel 2017.

Ray Fisher aveva dichiarato che il giovane sarà in dificoltà: "Hai perso il tuo corpo, tua madre, la possibilità di giocare a football che era una delle cose che ti definivano e avevi ottenuto grazie alle tue capacità. Hai perso te stesso e devi ritrovare tutto questo, ritrovare la tua umanità". L'attore aveva inoltre aggiunto che la storia di Cyborg ha molti punti in comune con l'esperienza vissuta dalle persone afroamericane negli Stati Uniti: "Ringrazio il cielo che ero nelle mani capaci di Chis Terrio e Zack Snyder e questo mi ha permesso di dire: 'Ascoltatemi, quanto possiamo andare a fondo con questa tematica? Questa storia può toccare dei cuori, può farlo davvero".

Nella giornata di ieri gli utenti di HBO Max hanno potuto vedere per errore la nuova versione di Justice League al posto di Tom & Jerry. I video di alcune scene sono apparsi sui social e i responsabili della piattaforma hanno immediatamente chiesto scusa per l'errore, risolto comunque in breve tempo.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.