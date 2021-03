Thor: Love and Thunder, primo sguardo al nuovo look di Valkyrie nelle foto dal set

Nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder mostrano l'attrice Tessa Thompson nei panni di Valkyrie con un look nuovo di zecca in veste di nuova regina di New Asgard.

Nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder, in lavorazione a Sydney, in Australia, mostrano la Valkyrie di Tessa Thompson nel suo nuovo ruolo di regina di New Asgard.

Le immagini diffuse dal Dailymail svelano la Thompson in abiti moderni e terrestri, vestita con un completo scuro, camicia, cravatta bordeaux, e i capelli raccolti. Nelle foto, la Thompson è a cavalcioni di un cavallo bianco oscurato dall'attrezzatura cinematografica.

Le foto di Valkyrie arrivano poche ore dopo il video dal set di Thor: Love and Thunder che potrebbe aver svelato il momento in cui Jane Foster ottiene il Mjolnir.

Il personaggio di Valkyrie ha fatto il suo debutto in Thor: Ragnarok, che si conclude con la distruzione di Asgard da parte della villain Hela mentre Thor e Valkyrie guidano i superstiti sulla Terra in cerca di una nuova dimora. La ritroviamo in Avengers: Endgame dove scopriamo che, mentre Thor è caduto in depressione tralasciando i suoi doveri, Valkyrie è diventata la leader degli Asgardiani che si sono stabiliti a New Asgard. In Thor: Love and Thunder, Valkyrie andrà in cerca della sua regina per governare New Asgard insieme a lei mentre Jane Foster diventerà Mighty Thor mentre combatte col cancro.

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vede nel cast Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello Valkyrie, Natalie Portman è Jane Foster, Jaimie Alexander è Lady Sif, Chris Pratt torna nei panni di Star-Lord, Dave Bautista è Drax, Karen Gillen è Nebula e Christian Bale farà il suo debutto nei panni di Gorr il Macellatore di Dei. L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.