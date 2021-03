The Falcon and the Winter Soldier: nuove scene nello spot della serie Marvel in arrivo su Disney+

Un nuovo spot della serie The Falcon and the Winter Soldier regala delle scene inedite della serie Marvel prodotta per Disney+.

La serie The Falcon and the Winter Soldier arriverà sugli schermi di Disney+ dal 19 marzo e online è stato condiviso un nuovo spot.

Nel video si sostiene che la nazione è vulnerabile e ci sia bisogno di nuovi eroi. I protagonisti Sam e Bucky decidono quindi come devono definirsi, non essendo un team e nemmeno partner, preferendo considerarsi colleghi. Lo spot dà inoltre spazio a numerose e spettacolari scene d'azione.

The Falcon and the Winter Soldier, la serie con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie, racconterà quello che accade dopo il finale di Avengers: Endgame, dando spazio a Sam alle prese con la possibilità di raccogliere l'eredità di Steve Rogers diventando il nuovo Captain America. La situazione peggiora quando si palesa un altro contendente al ruolo, John Walker (Wyatt Russell). Nel frattempo il Barone Zemo ricompare e un gruppo anarchico noto come Flag-Smashers entra in azione. Sam e Bucky Barnes saranno così costretti a collaborare per compiere la missione indicata dal loro mentore Steve.

