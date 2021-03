The Falcon and the Winter Soldier: i character poster della serie Disney+

Quattro character poster dedicati ai protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier, nuova serie in arrivo su Disney+ il 19 marzo.

Dopo l'emozionante finale della serie WandaVision, approdano in rete i character poster di The Falcon And The Winter Soldier, nuova serie del Marvel Universe in arrivo su Disney+ il 19 marzo.

I poster ritraggono i due protagonisti dello show, Sam Wilson/Falcon, interpretato da Anthony Mackie, e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, interpretato da Sebastian Stan. Con loro anche l'Agente dello SHIELD Sharon Carter, che ha il volto di Emily VanCamp, e il villain Barone Zemo, interpretato dal tedesco Daniel Brühl.

The Falcon And The Winter Soldier, Anthony Mackie: "Non volevo essere il volto del primo flop Marvel"

The Falcon and the Winter Soldier racconterà quello che accade dopo il finale di Avengers: Endgame, dando spazio a Sam alle prese con la possibilità di raccogliere l'eredità di Steve Rogers diventando il nuovo Captain America. La situazione peggiora quando si palesa un altro contendente al ruolo, John Walker (Wyatt Russell). Nel frattempo il Barone Zemo ricompare e un gruppo anarchico noto come Flag-Smashers entra in azione. Sam e Bucky Barnes saranno così costretti a collaborare per compiere la missione indicata dal loro mentore Steve.