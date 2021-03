The Boys: Le regole del gioco, il romanzo arriva in libreria

In un mondo in cui eroi in costume si librano nel cielo e vigilantes mascherati si aggirano per la notte, qualcuno deve assicurarsi che i primi non esagerino. E quel qualcuno sono i Boys. Panini Comics presenta The Boys: Le regole del gioco, il romanzo a cura di Dan Wickline che rinarra la prima parte della fortunata saga a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo anche grazie alla serie di successo di Amazon Prime Video.

Hughie Campbell si è innamorato per la prima volta nella sua vita. Tutto sta andando alla perfezione con Robin, fino a quando la ragazza non viene violentemente uccisa: solo un danno collaterale in una battaglia tra Super. Annie January ha appena realizzato il suo più grande sogno. Vestendo i panni dell'eroina Starlight è entrata nella squadra di eroi più potenti della Terra: i Sette. Ma quel sogno si trasforma rapidamente in un incubo quando scopre di persona la verità sui suoi idoli. Billy Butcher ha perso sua moglie a causa di uno dei Super più potenti. Ora la C.I.A. lo ha incaricato di rimettere assieme la sua squadra per tenere sotto controllo proprio i vigilanti, con qualsiasi mezzo necessario. Butcher recluta Hughie per i Boys, facendogli scoprire la verità sui Super: narcisisti onnipotenti che vivono come se fossero dei. Quando queste forze si uniscono, si scatena l'inferno!

The Boys è una serie a fumetti nata nel 2006, una commedia nerissima e sopra le righe in cui i super eroi vengono messi alla berlina. Il lavoro di Ennis e Robertson diventa in poco tempo un bestseller pubblicato in tutto il mondo e uno dei più grandi successi della storia del fumetto indipendente americano. Questo romanzo ne ripercorre le origini. Dan Wickline scrive da venticinque anni, e ha pubblicato più di cento fumetti per Image, Top Cow, Shadowline, Dynamite, Humanoid Publishing, Avatar Press, IDW Publishing e Zenescope Entertainment. In prosa, per Dynamite Books ha scritto Vampirella: The Blood Dragon, Purgatori: Chaos Rising e SEAL Team Six: No More - A New Flame, e per Dark Muse Press il fantasy urbano Lucius Fogg. Dan ha scritto anche una sceneggiatura per la serie televisiva Metal Hurlant Chronicles, adattata dalla sua storia breve Shelter Me.