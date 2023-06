Terra Amara, anticipazioni trama 13 giugno: Demir allontana Adnan e Leyla da Zuleyha

Il nuovo episodio di Terra Amara tornerà domani, martedì 13 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 12 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 12 giugno

Zuleyha, per proteggere i figli, proibisce a Yilmaz di visitarla in carcere. Fekeli appoggia la decisione e suggerisce a Yilmaz di andare a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Dopo aver letto una lettera di spiegazione da parte di Zuleyha, Yilmaz accetta.

Terra Amara, anticipazioni del 13 giugno: Julide sospettata di corruzione

Julide viene sospesa dal ruolo di procuratore a causa del ritrovamento di banconote riconducibili a un caso di corruzione durante una perquisizione nel suo appartamento.

La rabbia di Demir nella puntata del 13 giugno di Terra Amara

Demir viene a conoscenza del fatto che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere da Zuleyha, scatenando in lui una profonda rabbia che lo spinge a portare i bambini lontano da Cukurova.

In Terra Amara del 13 giugno Sermin va da Zuleyha

Sermin, nonostante la raccomandazione di Hunkar di non dirlo a Zuleyha, decide di non rimanere in silenzio e va a trovare Zuleyha in prigione, raccontandole l'accaduto.