Terra Amara, anticipazioni trama 12 giugno: Zuleyha e Yilmaz prendono una dolorosa decisione

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 12 giugno alle 15:00 circa su Canale 5.

Il nuovo episodio di Terra Amara tornerà domani, lunedì 12 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 11 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata dell'11 giugno

Behice nasconde a Mujgan la verità sul processo a Zuleyha. Hatip viene fermato da Saniye e Naciye. Saniye scopre i sentimenti di Fadik per Rasit. Yilmaz viene a sapere del tentato suicidio di Mujgan. Yilmaz e Demir vengono liberati da Julide. Demir minaccia Hunkar riguardo alla visita dei bambini a Zuleyha. Yilmaz è confuso sulla sua relazione con Mujgan.

Terra Amara, anticipazioni del 12 giugno: Zuleyha allontana Yilmaz

Zuleyha, consapevole della possibile reazione di Demir e determinata a proteggere i suoi figli, prende una decisione difficile: proibisce a Yilmaz di visitarla in carcere e gli chiede di uscire completamente dalla sua vita.

I consigli di Fekeli ad Yilmaz in Terra Amara del 12 giugno: le anticipazioni

Yilmaz decide di confidare a Fekeli la decisione di Zuleyha. Fekeli comprende le ragioni di Zuleyha e appoggia la sua scelta, consigliando a Yilmaz di lasciare la città e di recarsi a Istanbul insieme a Mujgan e Kerem Ali.

Anticipazioni di Terra Amara del 12 giugno: Zuleyha scrive a Yilmaz

Inizialmente, Yilmaz è riluttante ad accettare la decisione di Zuleyha, Tuttavia, il suo atteggiamento cambia quando legge una lettera scritta da Zuleyha, in cui ella esprime le sue ragioni in modo chiaro e sincero.

La decisione di Yilmaz nelle anticipazioni di Terra Amara del 12 giugno

Dopo aver letto le parole di Zuleyha, Yilmaz comprende finalmente il peso delle sue decisioni sulla sicurezza dei loro figli e sulla vita di tutti. Accettando la situazione, decide di rispettare la volontà di Zuleyha e di allontanarsi dalla sua vita.

