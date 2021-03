Superman: Henry Cavill condivide una foto, svelando che fin da bambino era fan dell'eroe

Henry Cavill ha condiviso ieri una foto che lo ritrae quando era ancora un bambino, svelando così che fin da allora era un fan di Superman.

L'attore britannico ha svelato l'adorabile immagine in occasione della Festa della Donna 2021 per rendere omaggio alla madre.

Lo scatto pubblicato su Instagram da Henry Cavill è infatti accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Oggi è la Giornata Internazionale delle Donna e dedico questo post alla donna più magnifica che io conosca. Mia madre. Una persona straordinaria, potente, tosta, intelligente, resiliente, gentile, riflessiva e che si preoccupa per gli altri".

L'attore britannico ha aggiunto: "Quel bambino tra le sue braccia ha imparato da lei davvero molto su quello che che vuol dire essere un uomo buono".

Nelle sue interviste Cavill ha parlato molte volte della madre rivolgendo nei suoi confronti parole piene di affetto e ammirazione. I fan della DC, oltre ad apprezzare l'adorabile messaggio, non hanno però potuto ignorare il fatto che Henry da bambino indossasse un pigiama, o una tuta, con il simbolo di Superman senza, ovviamente, poter prevedere che molti anni dopo avrebbe avuto l'occasione di interpretare l'iconico supereroe.

Henry Cavill sarà nuovamente protagonista sugli schermi con la parte di Clark Kent in occasione di Zack Snyder's Justice League, in arrivo il 18 marzo, che lo mostrerà nuovamente in azione e con il costume nero dell'eroe.