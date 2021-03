Sulla Paura: dal 31 marzo su RaiPlay, cinque scrittori raccontano la più antica delle emozioni

Si chiama Sulla Paura ed è il ciclo di lezioni, in arrivo su RaiPlay dal 31 marzo 2021, in cui 5 scrittori, tra cui Michela Murgia e Sandro Veronesi, racconteranno la più antica tra tutte le emzioni.

Ci mette in guardia dai pericoli e ci spinge alla sopravvivenza, ci paralizza ma ci può salvare la vita: è la paura, il più atavico e vasto dei temi viene esplorato da cinque noti scrittori contemporanei in Sulla Paura. Come in una performance teatrale, nella splendida cornice dell'Accademia di Francia a Roma, nell'ambito del Roma Europa Festival, Edoardo Albinati, Michela Murgia, Melania Mazzucco, Alessandro Piperno e Sandro Veronesi, si alternano e raccontano come questo sentimento possa orientare il senso estetico e regolare i rapporti umani.

Sulla Paura è un ciclo di lezioni curato da Francesco Siciliano e Francesca d'Aloja, in puntate di 30 minuti dove lo spettatore proverà a conoscere le paure e le riflessioni intorno alle angosce delle cinque personalità della letteratura italiana. Ognuno di loro, nella propria puntata, ragionerà in modo unico e originale sul termine "Paura" e coinvolgerà maggiormente il pubblico mettendosi in gioco personalmente.

Le paure di cui si parlerà saranno svariate: la paura di scrivere e quella di non scrivere, la paura come motore delle azioni dell'uomo, la paura come ostacolo alle relazioni umane, la paura come meccanismo virtuoso e positivo. E ancora la paura delle diversità, del giudizio degli altri e di non essere all'altezza. E poi la paura del primo bacio, di star male, di perdere qualcuno, di ferire le persone amate, e ovviamente, anche la più grande di tutte le paure, quella di morire. Per quanto l'uomo da sempre conosca la parola Paura, e chiunque ne sperimenta il potere e la forza fin da bambino, in questo preciso momento storico diventa un argomento particolarmente attuale perché è entrata prepotentemente nel vocabolario quotidiano.

Non c'è solo la paura di ammalarsi o di morire, le paure sono tante e si declinano in ogni aspetto della vita umana mentre ciascuno percepisce la paura attraverso la propria sensibilità.

Sulla Paura è un format prodotto da Riccardo Brun, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano per Panamafilm.