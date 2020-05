Shining: stasera su Iris il film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson

Stasera su Iris, alle 21:00, appuntamento con l'orrore di Shining, il film di culto diretto nel 1980 da Stanley Kubrick, con protagonista Jack Nicholson, tratto dal romanzo omonimo di Stephen King pubblicato 3 anni prima.

Lo scrittore Jack Torrance accetta, assieme alla moglie Wendy ed al figlioletto Danny, di fare da custode invernale ad un hotel deserto, l'Overlook Hotel, dove anni prima un suo predecessore era impazzito ed aveva sterminato la famiglia. L'hotel è attraversato ed abitato da strane presenze ed in esso le leggi spazio-temporali sembrano sovvertite. L'isolamento, sommato al fallimento letterario, muta il comportamento di Jack che inizia a dare segni di squilibrio...

Quello di Shining è davvero uno strano destino nel panorama cinematografico (anche se comune a molti grandi opere): nonostante sia oggi ritenuto un capolavoro, e non solo all'interno del genere in cui la storia del cinema l'ha incasellato, il film non fu accolto molto bene dalla critica ma soprattutto fu accolto malissimo da Stephen King, che definì il lavoro di Kubrick troppo freddo, il Jack di Nicholson troppo pazzo e la Wendy di Shelley Duvall solo stupida.

Come se non bastasse: nel 1981 fu candidato ai Razzie Awards in due categorie, Peggior film per Stanley Kubrick e Peggiore attrice non protagonista per Shelley Duvall.