Quello che non ti uccide: Frank Grillo balla a torso nudo per Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ha pubblicato un video in cui il regista di Quello che non ti uccide cerca di convincere Frank Grillo a ballare a torso nudo.

In un video pubblicato sul profilo Instagram di Dwayne Johnson, Joe Carnahan, il regista di Quello che non ti uccide, cerca di convincere Frank Grillo, il protagonista della pellicola, a togliersi la maglietta e a ballare a torso nudo.

Carnahan incoraggia il suo protagonista a ballare a torso nudo davanti a un cartellone pubblicitario per il film mentre brandisce una bottiglia di tequila Teremana, brand di proprietà di Johnson, nella speranza che la star del cinema più pagata al mondo se ne accorga e dia al film un po' di pubblicità attraverso il suo profilo Instagram che conta più di 222 milioni di followers.

Frank Grillo in una scena di Intersections

Nel video Grillo, dopo aver ascoltato attentamente le bizzare parole del regista dice a Carnahan: "Sono un attore fottutamente serio", al che il regista risponde: "Sono un fottuto regista serio, abbiamo un film da promuovere".

Joe Carnahan sul set di 'Smokin' Aces'

La tattica di marketing ha funzionato per Quello che non ti uccide, una pellicola che ha ottenuto recensioni solide e che sembra che stia già per essere eletto uno dei migliori film d'azione del 2021. Avere un sostenitore come Dwayne Johnson è senz'altro un'ottima cosa, specialmente per un film da 45 milioni di dollari che è rimasto sullo scaffale per quasi tre anni.