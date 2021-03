Principe Harry, le speranze di Lady Diana per il suo futuro: "Mi auguro che..."

Lady Diana sperava che in futuro i suoi figli, il principe Harry e il principe William, avrebbero usato la conoscenza che aveva instillato in loro.

Nella sua drammatica intervista del 1995, rilasciata a BBC Panorama, Lady Diana rivelò quali erano le sue speranze nei confronti del Principe Harry e del Principe William: la Principessa di Galles sperava di aver avuto un impatto duraturo sui due giovani reali che un giorno avrebbero dovuto usare la conoscenza che aveva instillato in loro.

Lady Diana confidò, al giornalista Martin Bashir, che voleva che i suoi figli, in futuro, cambiassero la monarchia: "Voglio che abbiano una comprensione delle emozioni delle persone, delle insicurezze delle persone, dell'angoscia delle persone e delle speranze e dei sogni delle persone".

Durante la stessa intervista Diana spiegò che stava cercando di istigare questo cambiamento attraverso i suoi figli portandoli in giro per progetti sui senzatetto e per vedere i pazienti che muoiono di Aids: "Ho portato i bambini in molti posti, in ambienti dove si è esposti alle sofferenze delle persone, luoghi che credo che nessuno di quell'età, in questa famiglia, abbia mai visitato."

"Hanno delle conoscenze potrebbero non usarle mai ma il seme è lì e spero che crescerà perché la conoscenza è potere." La Principessa di Galles criticò anche la natura del rapporto della famiglia reale con il pubblico: "Penso che ci siano alcune cose che potrebbero cambiare, che allevierebbero il rapporto a volte complicato tra monarchia e pubblico. Penso che potrebbero camminare mano nella mano invece di essere così distanti".