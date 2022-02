Chi è Noemi Bocchi, la ragazza del gossip su Francesco Totti

Noemi Bocchi, sarebbe questo il nome della nuova presunta fiamma di Francesco Totti: la ragazza è l'ex moglie di Mario Caucci, è laureata in economia, ha due figli e adora il padel. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Bocchi sarebbe la prima donna ad essere stata vista in compagnia di Totti dopo che sono iniziate a circolare le voci relative alla sua separazione con Ilary Blasi.

A rivelare il nome della ragazza è stata Repubblica, mentre ad aggiungere il cognome Bocchi ci ha pensato ForzaRoma.info: la nuova presunta fidanzata dell'ex capitano della Roma è stata avvistata più volte all'Olimpico, due file più in alto rispetto alla postazione occupata da Totti.

La Bocchi, come accennato in precedenza, si è laureata in economia ed in passato è stata sposata con Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio e CEO della Caucci Marble, con il quale ha avuto due figli: un maschio e una femmina di otto e undici anni.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, a quanto pare, si sarebbero conosciuti sui campi da Padel, uno sport che entrambi amano profondamente. La ragazza ha un profilo Instagram privato, che conta poco più di 3000 followers tra i quali figurano Tommaso Eletti, ex Grande Fratello e Alessandro Basciano, attuale concorrente del GF VIP.