Chi è la moglie di Roberto Burioni, Annalisa Rossi

Si chiama Annalisa Rossi la moglie del virologo Roberto Burioni, uno degli scienziati maggiormente favorevoli ai vaccini che, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, si è ritrovato al centro dell'attenzione mediatica.

Annalisa Rossi è nata a Roma il 9 marzo 1968 e, dopo essersi laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 1996 si è iscritta all'Ordine degli Avvocati, specializzandosi poi in diritto societario e finanziario.

Annalisa, nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato molto in ambito farmaceutico, bancario ed energetico. Partner dello studio legale REDS, la moglie di Burioni si occupa anche di corporate governance, passaggi generazionali e negoziazione di contratti commerciali.

La Rossi e Roberto Burioni si sono sposati nel 2009 anche se, inizialmente, Annalisa aveva riposto 'no' quando il divulgatore scientifico le aveva fatto la proposta di matrimonio: si trattò di una burla della donna che, come ha ammesso il virologo stesso, è stata l'unica capace di "metterlo in riga" all'età di 46 anni.