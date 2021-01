Miracoli dal cielo: il film con Jennifer Garner stasera su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 il film drammatico Miracoli dal cielo, con Jennifer Garner e Martin Henderson, tratto da una storia vera.

Stasera su Rai1, in prima serata, va in onda Miracoli dal cielo, il film drammatico con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, diretto da Patricia Riggen nel 2016.

Tratto dal libro omonimo di Christy Beam, è la storia realmente accaduta alla figlia più piccola della scrittrice: Christy e Kevin conducono una vita serena, hanno tre bellissime figlie, vivono in un'atmosfera familiare armoniosa e hanno una profonda fede religiosa. Quando però a una delle figlie, Annabel, viene diagnosticato un raro e gravissimo disturbo digestivo che non risulta per il momento curabile, tutto cambia: solo un miracolo potrà salvarla.

Arrivato nelle sale statunitensi nel marzo del 2016, salutato da critiche contrastanti e incassi non esaltanti, in Italia Miracoli dal cielo è stato distribuito, nell'ottobre dello stesso anno, direttamente in DVD dalla Sony Pictures Entertainment.