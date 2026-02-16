Mediaset porta le serie turche a Sanremo 2026: quando e come incontrare Feyyaz Duman in riviera

Il fenomeno globale delle dizi turche sbarca anche a Sanremo 2026: Mediaset Infinity darà la possibilità di incontrare uno dei protagonisti più amati de La forza di una donna e Io sono Farah nella cittadina ligure

Sarà anche la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata, ma nel 2026 a Sanremo si parlerà molto turco. Mediset Infinity infatti porterà una delle dizi più amate dal suo pubblico, La forza di una donna, direttamente sulla riviera ligure.

Un evento esclusivo per i fan delle serie turche

Segnate queste informazioni: mercoledì 25 febbraio, dalle 19:00 alle 20:00, presso la Sala Mango di Casa Sanremo, Mediaset Infinity organizza un meet & greet esclusivo con Feyyaz Duman, uno degli attori più apprezzati della serialità turca contemporanea.

L'incontro offrirà al pubblico italiano l'opportunità di conoscere da vicino l'attore protagonista di serie di successo come La forza di una donna e Io sono Farah.

L'evento si aprirà con un'intervista in cui Feyyaz Duman ripercorrerà i momenti chiave della sua carriera, il rapporto con i fan e il legame speciale che lo unisce all'Italia. A seguire, è prevista una photo opportunity dedicata ai partecipanti, per rendere l'incontro ancora più memorabile.

Come partecipare al meet & greet a Casa Sanremo

La partecipazione è gratuita ma limitata. I fan potranno registrarsi online tramite questa pagina su Mediaset Infinity a partire da oggi. Una volta raggiunta la capienza massima, non saranno accettate ulteriori registrazioni.

Il fenomeno delle serie turche in Italia

Le serie turche, o dizi, continuano a conquistare il pubblico italiano grazie a trame intricate e personaggi universali. Fenomeno globale, queste produzioni riescono a superare confini culturali e geografici, trasformando la serialità in un linguaggio condiviso. Dall'Italia alla Spagna, dal Brasile agli Stati Uniti, recentemente anche un divo hollywoodiano come Bradley Cooper ha ammesso di guardarne qualche episodio, spinto dall'immensa passione della mamma per le dizi.

Su Mediaset Infinity è possibile seguire diversi titoli, dai thriller come Io sono Farah e Segreti di famiglia, ai drammi come La notte nel cuore e Tradimento.

L'iniziativa a Casa Sanremo rappresenta un ulteriore passo per avvicinare il pubblico ai protagonisti e vivere la passione per le serie turche in prima persona.