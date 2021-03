Loredana Bertè, stasera su Rai1 lo speciale Non sono una signora: Asia Argento e Zucchero tra gli ospiti

Stasera su Rai1, dalle 21:25, Loredana Bertè sarà protagonista della prima serata con lo speciale Non sono una signora: tra gli ospiti anche Asia Argento.

Stasera su Rai1 appuntamento con Loredana Bertè e con lo speciale Non sono una signora, che il primo canale RAI dedica alla regina del rock italiano e grande interprete della musica italiana, nell'anno del suo 70mo compleanno.

Loredana Bertè - Non sono una signora, prodotto con Ballandi e condotto da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo, sarà una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze. Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni, rimanendo sempre moderne e incidendo sul lessico corrente e sull'immaginario collettivo.

Al centro della serata tante hits intramontabili, da "Non sono una signora" a "Cosa ti aspetti da me", da "Dedicato" a "E la Luna bussò". Accanto a lei un parterre di grandi ospiti e amici come Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.