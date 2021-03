Langdon: la serie ispirata ai romanzi di Dan Brown verrà prodotta per Peacock

La serie Langdon, ispirata ai romanzi scritti da Dan Brown, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Peacock.

Langdon, la serie ispirata al romanzo Il Simbolo Perduto scritto da Dan Brown, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Peacock. Il progetto era stato inizialmente sviluppato dal network NBC che ne aveva ordinato il pilot.

Langdon potrà contare su una sceneggiatura firmata da Dan Dworkin e Jay Beattie e racconta le prime avventure di Robert Langdon, ruolo affidato all'attore Ashley Zukerman, obbligato a risolvere dei misteri per salvare il suo mentore, che è stato rapito, e impedire una cospirazione globale.

Susna Rovner, responsabile di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato: "Il team è stato conquistato da questo pilot e dal suo enorme potenziale che potrebbe portarlo a diventare un grande successo che merita il binge-watching, e la nostra nuova struttura ci permette di spostare lo show su Peacock e permettere di produrre la serie. La nostra capacità di ordinare la produzione di una serie grandiosa non è più limitata ai confini della programmazione di un network, dandoci la libertà di dire 'sì' agli show che amiamo e che pensiamo siano la casa perfetta per il nostro catalogo".

I romanzi di Dan Brown con protagonisti Langdon sono già stati adattati per il grande schermo e i film avevano come protagonista Tom Hanks.