La regina degli scacchi: il musical in preparazione

Mentre si fa strada nella stagione dei premi televisiva, La regina degli scacchi sta per avere una versione musical. La storia del prodigio degli scacchi Beth Harmon raccontata nel romanzo di Walter Tevis e poi sul piccolo schermo grazie a Netflix approderà presto in teatro.

La regina degli scacchi: un'immagine della serie

La compagnia di produzione Level Forward ha acquisito i diritti di adattamento teatrale de La regina degli scacchi con l'intenzione di trasformarlo in un musical.

"È un privilegio per Level Forward guidare l'incarico di portare La regina degli scacchi sul palco attraverso l'amato e duraturo mestiere del teatro musicale" hanno dichiarato la CEO di Level Forward Adrienne Becker e la produttrice Julia Dunetz. "Raccontata da un punto di vista coraggioso e nuovo, il pubblico ha già imparato a conoscere l'amicizia e la forza d'animo delle donne che hanno ispirato la storia sostenendo il viaggio e il trionfo finale di Beth Harmon. La storia rievoca le lotte contemporanee per la parità di genere e razziale, e non vediamo l'ora di sviluppare il ​​progetto."

La regina degli scacchi, premiata con il Golden Globe per la miglior miniserie e per la miglior attrice in una miniserie, premio andato alla protagonista Anya Taylor-Joy, racconta la storia di Beth Harmon, accolta da un orfanotrofio nel Kentucky alla fine degli anni Cinquanta. La ragazza scopre di possedere un incredibile talento per gli scacchi mentre inizia ad essere dipendente dai tranquillanti offerti dalle autorità per tenere sotto controllo i bambini. Tormentata dai suoi demoni personali e alimentata da un cocktail di narcotici e ossessione, Beth si trasforma in un'emarginata incredibilmente dotata e glamour determinata a conquistare un mondo abitualmente dominato dagli uomini come quello degli scacchi.

