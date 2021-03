James Norton ha ricevuto il vaccino: "Sono diabetico" (FOTO)

James Norton ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui festeggia per aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca in quanto persona diabetica. L'attore non si è limitato a postare la foto del momento in cui ha ricevuto l'iniezione ma ha anche dichiarato di essere grato e di sentirsi molto bene.

Come riportato dal Daily Mail, James Norton ha postato sul suo profilo Instagram la fotografia del momento in cui ha ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca e ha scritto: "Sono stato vaccinato in quanto diabetico e, quindi, categoria a rischio. Ho ricevuto una dose di AstraZeneca e sono davvero felice e grato per aver contribuito non soltanto alla mia salute ma a quella di tutti". L'attore, poi, ha allegato anche un link sulla relazione tra Covid, vaccino e malati di diabete di tipo 1.

James Norton è noto per aver interpretato An Education, Rush, La ragazza del dipinto, Turner, Appuntamento al parco, Mr. Jones e Piccole donne. In TV, invece, ha legato il suo nome alla prima stagione di Happy Valley, a Grantchester e all'adattamento di Guerra e pace realizzato dalla BBC. Nominato ai BAFTA per Happy Valley, Norton è considerato come uno dei papabili candidati per raccogliere il testimone di Daniel Craig in qualità di nuovo James Bond.

Lo scorso settembre, James Norton ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare Nowhere Special, film diretto da Uberto Pasolini e inserito nella sezione Orizzonti. Questo dramma familiare è stato elogiato soprattutto in virtù della straordinaria interpretazione del protagonista.