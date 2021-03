Il signore degli anelli: Andy Serkis camminava per ore a quattro zampe sul set per "capire" Gollum

Andy Serkis, attore di metodo, ha rivelato di aver trascorso ore ed ore sul set de Il signore degli anelli camminando a quattro zampe per entrare nei panni del suo personaggio, Gollum.

Lo Hobbit: un viaggio inaspettato - La copertina di Empire dedicata a Gollum

Nel corso di un'intervista al Guardian, Andy Serkis è tornato a parlare dell'esperienza sul set della trilogia di Peter Jackson ricordando le ore trascorse a carponi su e giù per il set per entrare nel suo personaggio:

"Ero solito camminare a quattro zampe durante le riprese de Il signore degli anelli. Ho passato un sacco di tempo a preparami, camminavo carponi per ore. Raramente entravo in contatto con altre persone così fingevo di stare cercando qualcosa sul pavimento. Posso dire che si tratta di metodo."

Il Signore degli Anelli: tutto sulla reunion per il ventesimo anniversario del primo film

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello festeggerà il 20° anniversario a dicembre 2021. All'epoca del film, Andy Serkis aveva 37 anni. L'attore ha confessato al Guardian che è stato un sollievo aver compiuto 40 anni prima dell'esplosione della trilogia che ha gli portato un'immensa popolarità:

"Non credo che avrei potuto gestire il tipo di fama che Il Signore degli Anelli ha scatenato se fossi stato più giovane. Avevo quasi 40 anni quando è esploso. Sono grato che sia successo proprio in quel momento. È stato un periodo straordinario; tante cose sono nate da quell'esperienza e che mi piaccia o no quel ruolo vive con me quotidianamente. Non andrà mai via".