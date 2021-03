Il Commissario Montalbano fa il pieno di ascolti: oltre 9 milioni di telespettatori

Il Commissario Montalbano vola negli ascolti, con oltre 9 milioni di spettatori, con Il metodo Catalanotti, il nuovo episodio tratto dal romanzo di Andrea Camilleri.

Un altro grandissimo successo per il Commissario Montalbano! Ieri sera l'episodio "Il metodo Catalanotti" è stato visto... Pubblicato da Il Commissario Montalbano Rai su Martedì 9 marzo 2021

Era uno degli eventi più attesi del palinsesto di Rai1 dell'intera stagione e le aspettative non sono state deluse, così oggi la RAI può festeggiare il successo - l'ennesimo - del Commissario Montalbano. Ieri sera, lunedì 8 marzo, è andato in onda Il metodo Catalanotti, quello che potrebbe essere l'ultimo episodio della fortunata serie basata sul personaggio creato da Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso il 17 luglio del 2019.

Ancora una volta le indagini condotte da Luca Zingaretti, nei panni del celebre commissario, hanno sbancato l'auditel incollando al piccolo schermo 9.017.000 telespettatori con uno share del 38,45%.

Canale 5 con il film Titanic si è fermato a 1.913.000 telespettatori con uno share pari all'11,38%.

Il metodo Catalanotti è però anche uno degli episodi più controversi della serie, perchè - rischio spoiler - Montalbano, come ha detto Luca Zingaretti, si comporta in maniera pessima con la sua fidanzata storica Livia: la lascia per telefono dopo aver perso la testa per un'altra donna.

Il post pubblicato dalla RAI su Facebook e sugli altri social evidenzia la delusione di molti spettatori: "Che finale di serie inglorioso x il mitico Montalbano E x la Festa della Donna la Rai ci regala un uomo che dopo 22 anni di relazione, che ha coinvolto generazioni di spettatori, la liquida con una telefonata muta, x una pischella conosciuta da 2 giorni" si legge nei commenti. E ancora: "Che tristezza la fine della storia con la storica fidanzata... non si è comportato bene, lei meritava almeno un incontro. Classico degli uomini che preferiscono comportarsi male che affrontare i chiarimenti".

Scorrendo la pagina si trovano altri commenti che rimproverano Montalbano per il suo comportamento: "Non Mi è piaciuto, cadere nello stesso stereotipo della passione matura verso la giovinezza, in più la vigliaccata di lasciare la sua donna per telefono....se questa è la conclusione, preferivo diversa, con più dignità". Non mancano però i pareri positivi di chi ha apprezzato la raffigurazione data da Camilleri di un uomo in crisi con se stesso: "Io invece ho apprezzato molto la raffigurazione di un Montalbano diverso, invecchiato, mutevole perché nessuno resta sembra immobile nei propri comportamenti....un Montalbano quasi malinconico che viene rapito da un amore quasi adolescenziale".