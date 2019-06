I Fantastici 4: il reboot Marvel arriverà molto prima del previsto?

Il reboot de I Fantastici 4, che Marvel ha già in cantiere, potrebbe debuttare molto prima del previsto. Le 4 creature di Stan Lee hanno fatto ritorno nei Marvel Studios, come gli X-Men, in seguito all'acquisizione della Fox da parte di Disney.

Ebbene, nonostante Kevin Feige abbia sempre ribadito come nè gli X-Men nè i Fantastici 4 rientrino ancora nei piani quinquennali della Marvel, pare che la casa di produzione abbia deciso di dare una decisa accelerata al progetto che sarebbe pronto a partire nel 2022, secondo un'indiscrezione riportata da The GWW. L'annuncio ufficiale verrà dato tra circa un mese in occasione del Comic-Con di San Diego?

O magari arriverà attraverso le parole del regista Peyton Reed? Sembra lui, infatti, a meno di novità dell'ultimo momento, il designato alla cabina di regia, nonchè l'uomo a cui Marvel affiderà la sete di rivincita de I Fantastici 4 dopo il sonoro flop incassato nel 2015 da Josh Trank con Fantastic 4 - I Fantastici Quattro. Sembra da escludere, invece, che del reboot ambientato negli anni '60 possano occuparsi i fratelli Russo che, durante la promozione di Avengers: Endgame, avevano auspicato la realizzazione di quel "film definitivo" che i Fantastici Quattro, a detta loro, meriterebbero.