Home Restaurant: Giorgio Locatelli e Enzo Miccio conducono la prima puntata stasera su TV8

Stasera 13 febbraio riparte alle ore 19.10 Home Restaurant su TV8, il cooking show in cui si sfidano appassionati di cucina e chef amatoriali della cucina casalinga. Alla conduzione ritroviamo Giorgio Locatelli, chef stellato apprezzato a livello internazionale, e volto amatissimo dal pubblico televisivo per il suo ruolo di giudice in MasterChef Italia. Ma non solo: grande novità di questa edizione è l'ingresso nel cast di Enzo Miccio. Il programma, prodotto da Banijay Italia, sarà in onda in prima visione assoluta su TV8 dal lunedì al venerdì.

Home Restaurant - Invito a cena con giudizio: Giorgio Locatelli ci parla del suo nuovo cooking show

La sfida è itinerante e coinvolge diverse località italiane, per un viaggio del gusto e dei costumi del Bel Paese. In ogni puntata, due coppie di aspiranti home chef si sfideranno per dimostrare il proprio talento in cucina, trasformando per un giorno la propria casa in un vero home restaurant.

Dovranno preparare la sala e cucinare il loro miglior menù, da servire alla coppia avversaria e naturalmente ai severissimi giudici: Giorgio Locatelli e Enzo Miccio. Al termine di ogni pranzo o cena, la coppia di sfidanti è chiamata a dare un voto da 0 a 10 all'atmosfera della casa e alla mise en place, le due voci che caratterizzano la categoria "home", e al menu e al servizio, che invece definiscono la categoria "restaurant".

Il loro voto si aggiunge a quello di Giorgio Locatelli, che esprime un voto sempre da 0 a 10 per la sola categoria "restaurant", più legata alla preparazione dei cibi, e a quello di Enzo Miccio, che con il suo occhio critico e ironico, esprimerà invece il suo giudizio sulla parte legata alla presentazione della casa.

La coppia che riceve più punti si aggiudica il titolo di miglior home restaurant della puntata, e un premio di 1000 euro in gettoni d'oro. Inoltre, ha la possibilità di entrare nella community de "Le Cesarine", la più antica rete di home restaurant e cuochi casalinghi d'Italia.