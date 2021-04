Hayden Panettiere: il suo ex compagno condannato per violenza domestica

Brian Hickerson, ex compagno di Hayden Panettiere, è stato condannato a 45 giorni di carcere per un caso di violenza domestica. L'uomo sarà rinchiuso in prigione entro il 7 maggio e dovrà pagare anche una multa da 500 dollari.

Hayden Panettiere in una scena di Thanksgiving tratta dalla quarta stagione di Heroes

Per i prossimi quattro anni, inoltre, l'ex di Hayden Panettiere sarà sottoposto a un regime di libertà condizionata e dovrà frequentare un corso contro la violenza domestica. Brian Hickerson è stato arrestato a febbraio 2020 in seguito a un alterco con Hayden Panettiere. L'attrice lo ha accusato di averla colpita al volto. A luglio 2020, l'uomo si è dichiarato innocente ma il caso è stato mantenuto aperto. L'attrice ha ricevuto un ordine restrittivo contro di lui.

Come riportato da Fox News, all'epoca, Alan Jackson, legale di Hayden Panettiere ha definito questo processo come quello che avrebbe consentito all'attrice di prendere nuovamente il pieno controllo della sua vita: "Dopo aver patito anni e anni di abusi fisici e verbali, finalmente, Hayden Panettiere sta riprendendo il controllo sulla sua vita. Hayden ha trovato il coraggio per condividere quanto le è accaduto e per difendere la verità. Il processo contro chi ha abusato di lei ha appena avuto inizio".

Hayden Panettiere è nota per aver recitato ne Le parole che non ti ho detto, in Quando meno te lo aspetti, Una notte con Beth Cooper e Scream 4. In TV, ha recitato in Ally McBeal, Law & Order, Malcolm, Heroes e Nashivlle.