Harry Potter, Miriam Margolyes sulla saga: 'Non significa molto per me'

Tra le star della saga cinematografica di Harry Potter c'è anche Miriam Margolyes e, in una recente intervista, l'attrice ha ammesso che non è particolarmente legata ai film.

L'ottanduenne, intervistata dall'edizione britannica di Vogue, ha infatti commentato l'importanza avuta dalla storia del giovane mago e degli altri studenti di Hogwarts sul pubblico.

Le dichiarazioni dell'attrice

Miriam Margolyes è ricordata dai fan per il ruolo della professoressa di erbologia Pomona Sprout. L'attrice, parlando della saga di Harry Potter, ha però ammesso: "Per me non significa tanto rispetto al valore che ha per gli appassionati della saga".

Miriam ha aggiunto: "Per me Harry Potter non era importante. Sono stata davvero felice di aver avuto la parte e ho apprezzato farne parte e incontrare tutte le persone, ma non è Charles Dickens".

I romanzi scritti da J.K. Rowling sono diventati dei film che hanno segnato una generazione e lanciato la carriera di star come Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Tom Felton. Il mondo magico di Hogwarts ha poi dato vita ai film spinoff Animali fantastici e allo spettacolo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede, videogiochi e altri progetti. HBO ha da poco annunciato la produzione di una nuova serie tv che seguirà fedelmente i romanzi, destinata alla piattaforma di streaming Max.