Harry e Meghan: le previsioni dell'astrologa di Lady Diana sul loro futuro

Debbie Frank, l'astrologa di Lady Diana, già nel 2020 aveva fatto alcune previsioni su ciò che il Principe Harry e Meghan Markle possono aspettarsi dal futuro e dal loro matrimonio. La Frank ha riferito che il compito di Meghan è quello di "far sentire la sua voce", aggiungendo che la coppia potrebbe "entrare in collisione" con i poteri costituiti dopo aver abbandonato i doveri reali.

Meghan Markle in una scena dell'episodio A New Day in the Old Town di Fringe

In un articolo pubblicato sulla rivista HELLO! Debbie ha dichiarato: "Parte della ragion d'essere di Meghan è la comunicazione: ha bisogno di essere una voce e, poiché Urano attiva i suoi poteri di comunicazione, ha bisogno di farsi sentire. Parlerà di spesso di questioni controverse."

"La Luna Piena in Vergine collega la sua Venere e il Sole di Harry in Vergine e questo consentirà alla coppia di migliorare nuovamente il loro profilo pubblico. Ciò causerà anche una congiunzione rivoluzionaria tra Marte e Plutone per quanto riguarda il loro matrimonio: è come se la coppia fosse destinata a scontrarsi con i 'poteri forti' dell'establishment." Ha continuato la Frank.

Suits: un'immagine promozionale di Meghan Markle della quarta stagione

Le parole di Debbie sono arrivate nel 2020, dopo un inizio dell'anno piuttosto turbolento, ovvero in seguito alla decisione di Meghan e del principe Harry di fare un passo indietro. Mentre la loro decisione è stata uno shock per molti, la coppia ha dichiarato di aver capito, dopo mesi di riflessione, che "non c'era un'altra opzione".

L'astrologa di Lady Diana ha concluso la sua previsione con le seguenti parole: "Il resto del 2020 è pieno di importanti indicazioni cosmiche che spingono Meghan a rimanere in carreggiata, con le sue visioni e i suoi sogni, e che potrebbero presentare interessanti cambiamenti riguardanti il suo matrimonio. Da dicembre è evidente anche un vero e proprio taglio con il passato, forse un altro bambino in arrivo seguito dalla pace dovuta ad aver attraversato con successo un periodo di enorme trasformazione".