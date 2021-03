Harry e Meghan, l'intervista con Oprah Winfrey in onda stasera su TV8 (VIDEO)

La tanto attesa intervista che Harry e Meghan hanno concesso a Oprah Winfrey arriva anche in Italia, stasera su TV8 alle 21:30 in prima visione.

L'intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey sta facendo tremare la corona inglese ma intanto arriva finalmente anche in Italia, stasera su TV8 a partire dalle 21:30.

E per chi ha già altri programmi, niente paura: sarà in replica domani, mercoledì 10 marzo, sempre su TV8 in seconda serata, subito dopo la nuova puntata di Italia's Got Talent.

Nel frattempo, andata già in onda negli USA sulla CBS - con ascolti da capogiro: oltre 17 milioni di spettatori solo nella prima TV -, la stessa intervista sta causando polemiche in tutto il mondo tra chi è schierato dalla parte dei Sussex e chi invece già trema per la reazione di Buckingham Palace. Che è arrivata, con un giorno di ritardo, e si è mantenuta su toni piuttosto concilianti, come pare abbia chiesto la Regina, e nonostante quella che pare fosse la volontà di William e Carlo, decisi a rispondere per le rime a Harry e Meghan.

Perchè sembra che papà Carlo sia andato su tutte le furie davanti all'accusa mossa da Harry di essere stato lasciato completamente solo di fronte a un'opinione pubblica sempre più in guerra contro Meghan Markle, fomentata dai ritratti impietosi dei tabloid britannici.

Il rampollo di casa Windsor, in particolare, ha raccontato di quelle telefonate a cui il principe erede al trono evitava di rispondere, contribuendo così a far maturare l'idea di abbandonare la nativa Inghilterra, insieme alla moglie e al piccolo Archie, per rincorrere un'esistenza più serena oltreoceano.