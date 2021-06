Gigi D'Alessio, il figlio Claudio in tribunale per le accuse dell’ex colf “Ridotta in semi schiavitù”

Momento difficile per Gigi D'Alessio: il figlio Claudio è stato portato in tribunale dall'ex colf che lo accusa di averla picchiata e trattata quasi come una schiava.

L'ex colf del figlio di Gigi D'Alessio, Claudio, ha trascinato in tribunale il ragazzo con pesanti accuse: la donna afferma di essere stata picchiata e ridotta in uno stato di semi schiavitù durante il periodo in cui ha lavorato a casa sua.

Si chiama Halyna Levkova la donna che ha sporto denuncia contro Claudio D'Alessio: secondo il suo racconto i fatti si sarebbero svolti in un appartamento in via Michele Mercati ai Parioli, nel 2014. Il processo è iniziato nel 2018 e il prossimo 27 settembre Claudio dovrà presentarsi in Tribunale per rispondere alle domande del pubblico ministero Mauro Masnaghetti.

L'ex colf ha dichiarato che la sera del 5 luglio 2014, D'Alessio e la compagna Nicole Minetti stavano litigando ad alta voce quando lei gli ha chiesto di abbassare i toni per poter dormire, Claudio avrebbe reagito in maniera violenta: "Scendo per dirgli di smetterla, di farmi dormire, allora il figlio di Gigi D'Alessio mi aggredisce 'È casa mia e faccio quello che mi pare'. Gli dico che avrei chiamato il padre per i soldi. Lui, come una furia, ha preso le mie cose, mi ha spinto contro il muro, poi ha minacciato di uccidermi e infine mi ha sbattuto fuori casa. La compagna per la paura si è chiusa a camera".

Halyna Levkova ha raccontato di non aver ancora ottenuto numerose mensilità arretrate e ha parlato anche di una telefonata in cui D'Alessio l'avrebbe minacciata di farle uccidere il figlio nel caso in cui l'avesse denunciato: "Nell'appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene".

Il racconto di Claudio D'Alessio è molto diverso, il figlio del noto cantante ha sempre respinto le accuse che gli sono state mosse. Poco dopo l'inizio del processo, in un lungo post sui social aveva detto "per 7 mesi, l'unico errore che ho commesso è stato di non metterla in regola, questo perché la signora percepiva la disoccupazione e non voleva perderla". Claudio aveva aggiunto "quando è stata mandata via ha pensato bene di farlo con una grande buona uscita denunciandomi per molestie e a quanto pare anche di minacce di morte a suo figlio che non ho mai visto in vita mia. Non avrei mai fatto quello di cui mi accusa, certe cose non mi appartengono"