Gigi D'Alessio, il figlio Claudio condannato a 3 mesi e 15 giorni di reclusione per le lesioni all'ex colf

Claudio D'Alessio dovrà scontare 3 mesi e 15 giorni di carcere per lesioni e violenza privata: a portare il figlio di Gigi D'Alessio in Tribunale è stata Halyna Levkova e i fatti risalgono al 2014, quando la donna lavorava come colf presso la casa di Claudio. La notizia è stata riportata dall'edizione romana del Corriere della Sera.

Il magistrato ha creduto al racconto della donna che ha descritto come un incubo l'ultima notte passata a casa di Claudio D'Alessio, Halyna Levkova ha raccontato che l'uomo stava litigando con la compagna Nicole Minettie e quando lei gli ha chiesto di abbassare la voce, perché non riusciva a dormire, D'Alessio ha reagito in maniera violenta urlandole contro "è casa mia e faccio quello che mi pare". La Levkova ha dichiarato al magistrato di essere stata sbattuta contro il muro e poi fuori di casa. La donna ha asserito di vantare numerose mensilità arretrate sostenendo "nell'appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene". I fatti risalgono al 5 luglio 2014 e sono avvenuti nell'appartamento ai Parioli di Roma dove abitava Claudio D'Alessio.

La versione che il figlio di Gigi D'Alessio ha raccontato ai giudici è diversa e rispecchia quanto scritto su Facebook poco dopo l'inizio del processo: "per 7 mesi, l'unico errore che ho commesso è stato di non metterla in regola, questo perché la signora percepiva la disoccupazione e non voleva perderla". Claudio aveva aggiunto "quando è stata mandata via ha pensato bene di farlo con una grande buona uscita denunciandomi per molestie e a quanto pare anche di minacce di morte a suo figlio che non ho mai visto in vita mia. Non avrei mai fatto quello di cui mi accusa, certe cose non mi appartengono".

Sul Corriere della Sera è riportata la reazione di Claudio D'Alessio alla sentenza "Ho deciso di affrontare il processo perché non ho fatto niente a questa persona. Spero che l'appello ribalti la sentenza. La sua camera era senza porta? È vero, ma perché era situata al piano superiore, dove viveva sola e così l'ha voluta chi ha costruito l'edificio. Sono finito sotto processo per il cognome che porto".