Eddie Murphy: "Ho smesso di recitare dopo che quei figli di p*** mi hanno dato il Razzie"

Eddie Murphy ricorda con rabbia la fase calante della sua carriera, prima del grande rientro, quando decise di smettere di fare film dopo aver vinto il Razzie come peggior attore.

Eddie Murphy in Beverly Hills Cop

Nella carriera di Eddie Murphy ci sono stati alti e bassi. Dopo i grandi successi degli anni '80 e '90, da Una poltrona per due a Il principe cerca moglie passando per la saga di Beverly Hills Cop, l'attore ha inanellato una serie di film sbagliati finendo per vincere perfino il Razzie come Peggior Attore. Dopo aver toccato il fondo ha deciso così ha deciso di prendersi una lunga pausa come ha ricordato nel corso del podcast di Marc Maron, WTF:

"Stavo facendo film di merda. Mi dicevo 'Questa merda non è divertente. Mi hanno perfino dato il Razzie. Quei figli di p*** mi hanno dato il premio come 'peggior attore di sempre'. Così mi sono detto, 'Forse è giunto il momento di prendersi una pausa. Pensavo di fermarmi per un anno e all'improvviso erano passati sei anni mentre me ne stavo seduto sul divano. Avrei potuto continuare a starmene seduto sul divano, ma non volevo essere ricordato per quelle porcherie. Il piano era fare Dolemite Is My Name, Saturday Night Live, Il principe cerca figlio, e poi tornare a fare stand-up e vedere come mi sarei sentito dopo. Per lo meno sapranno che faccio ancora ridere."

Il principe cerca moglie, Eddie Murphy: "Siamo stati costretti a inserire un attore bianco nel cast"

Dopo aver collezionato ben nove candidature ai Razzie negli anni 2000, un record di cui ogni attore farebbe volentieri a meno, la rinascita di Eddie Murphy è iniziata nel 2006 quando l'attore ha ottenuto una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per Dreamgirls, ma il divo ha dovuto attendere fino al 2019 per ritrovare l'abbraccio dei fan di tutto il mondo con Dolemite Is My Name, trovando poi la fiducia per realizzare il sequel del cult Il principe cerca moglie, Il principe cerca figlio, attualmente disponibile su Prime Video.