DPCM: l'apertura dei cinema a rischio con la nuova bozza del decreto?

Potrebbe saltare nuovamente la riapertura dei cinema in Italia, come evidenziato dalla bozza del nuovo DPCM, che per ora rimanda la decisione fino al 20 marzo.

Misure di sicurezza anti Covid-19 in una sala cinematografica

Come riporta il sito Fanpage, infatti, il Governo Draghi potrebbe essere costretto a rivedere le misure indicate nell'ultimo DPCM - in vigore dal 6 marzo al 6 aprile -, nel quale era stato reso noto che nelle zone gialle sarebbe stato possibile tornare davanti al grande schermo muniti di mascherine (FP2), con ingressi nominali e contingentati e previa sanificazione della sala durante gli intervalli: "A decorrere dal 27 marzo 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, sono svolti con posti a sedere pre assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi", il tutto senza superare il 25% di capacità massima, fino a un massimo di 200 spettatori presenti in sala (400 se all'aperto). O almeno, così si era detto.

Tuttavia, a causa del numero dei contagi in aumento e della situazione decisamente poco promettente in cui versa la curva epidemiologica, pare che adesso la riapertura possa essere nuovamente in dubbio.

Cinema e teatri potrebbero dunque dover attendere ancora per tornare a intrattenere, dato che una decisione in merito sarà presa solo dopo il 20 marzo, una volta cioè analizzati gli ultimi dati a disposizione e valutata l'efficacia dei protocolli di contenimento dei contagi adottati nell'ultimo periodo.