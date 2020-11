Diego Armando Maradona: la reazione di Salvatore Esposito alla notizia della morte

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha lasciato tutti increduli, compreso Salvatore Esposito, grande fan del Napoli e del campione argentino. L'interprete di Genny Savastano ha purtroppo appreso della scomparsa della leggenda del calcio durante la diretta sul canale Twitch di Movieplayer.

Ci sono "sorprese" che non si vorrebbero mai ricevere, e ci sono vite che si vorrebbero eterne, come quella di chi ha regalato emozioni a milioni di persone in tutto il mondo rincorrendo un pallone. La terribile e inattesa notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, a soli 60 anni, ha colpito al cuore non soltanto i tifosi del Napoli, non soltanto gli argentini, non soltanto gli appassionati di calcio. Tanto da essere stata accolta con incredulità nei primi istanti, nonostante battuta dalle principali agenzie di stampa. La stessa riluttanza ad accettare la triste realtà che ha colto Salvatore Esposito durante la nostra diretta sul canale Twitch.

Legato al campione argentino non soltanto dalla fede calcistica, l'interprete di Gomorra aveva raccontato proprio ai nostri microfoni, durante l'UltraPop Festival di luglio, l'incontro con Diego Armando Maradona, un momento che occupa un posto speciale nella sua galleria dei ricordi: "Ho girato con Maradona uno spot per festeggiare i 30 anni dallo scudetto del Napoli, è stata un'emozione grandissima, ma ancora di più quando lui mi ha chiesto spoiler di Gomorra!".

Appena salutata la nostra Valentina Ariete e gli utenti di Movieplayer, Salvatore Esposito si è lasciato andare alle emozioni in una diretta Instagram, accompagnato dai tanti messaggi di chi, come lui, in questo 25 novembre 2020 si è sentito improvvisamente un po' più solo. Non ha dubbi Salvatore: questo anno maledetto, con un tragico colpo di coda, è riuscito a portare via il giocatore più grande della storia di tutti i tempi, un pezzo di cuore per tutti i suoi tifosi.

È un Salvatore Esposito affranto quello che racconta delle telefonate, negli ultimi giorni, con il figlio Diego Jr. per conoscere le condizioni di salute del padre dopo il delicato intervento, che parla della personale collezione di maglie n° 10. E che fa una richiesta precisa: intitolare lo stadio San Paolo del capoluogo partenopeo a Diego Armando Maradona, perchè tutti sappiano che proprio di là è passato il calciatore più forte del mondo.