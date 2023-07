Deadpool 3: riprese interrotte per lo sciopero degli attori SAG-AFTRA

Le riprese di Deadpool 3 si sono interrotte in seguito alla decisione della SAG-AFTRA di procedere con lo sciopero degli attori appartenenti al sindacato.

Il film della Marvel è il più progetto più importante finora interrotto dallo sciopero. La notizia arriva solo pochi giorni dopo che Ryan Reynolds ha condiviso sulle sue storie di Instagram un primo sguardo al ritorno del Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3. Nella foto, si vede Reynolds camminare con un Wolverine con il costume classico dei fumetti, quello giallo-nero.

Jackman si è unito al franchise di Deadpool dopo aver interpretato il mutante con gli artigli di adamantio in nove film dal 2000 al 2017, dal primo X-Men a Logan - The Wolverine. Inoltre, anche Jennifer Garner tornerà alla Marvel nel ruolo di Elektra dopo aver interpretato il personaggio in Daredevil del 2003 e successivamente nel film a lei dedicato.

Shawn Levy dirigerà e produrrà Deadpool 3. I dettagli sulla trama non sono stati resi noti. La sceneggiatura è stata scritta da Reynolds, Levy, Paul Wernick, Rhett Reese e Zeb Wells. Emma Corrin e Matthew Macfadyen sono le new entry del franchise, mentre tornano Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna.

La data d'uscita è al momento fissata al 3 maggio 2024, ma alla luce dell'interruzione potrebbe subire delle modifiche.