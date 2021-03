Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 10 marzo 2021: c'è ancora una possibilità per Can e Sanem?

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 10 marzo 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e le anticipazioni lasciano intendere che non tutto è perduto per Can.

La Aydin è esterrefatta per la proposta di Yigit ma anche arrabbiata con Can: davvero avrebbe lasciato a Yigit la possibilità di proporsi senza intervenire?

Sanem sembra ormai convinta che lui non provi più nulla. Non risponde però alla proposta di matrimonio, e d'altronde non ha mai provato nulla per il suo editore. Il silenzio viene però scambiato da Yigit come una possibilità per continuare a sperare.

In preda alla confusione, Sanem si reca sul molo, ignara del segno che il destino sta per inviarle, e che possiamo già scoprire grazie al nuovo promo dell'episodio 134.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 10 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.