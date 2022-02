Daniele Silvestri, arrestata la moglie Lisa Lelli: è accusata di furto allo store Eataly di Roma

Arresta a Roma Lisa Lelli: la moglie di Daniele Silvestri avrebbe cercato di portare via alcuni prodotti di cosmesi e delle bottiglie di vino dallo store Eataly della capitale. Il fatto è successo mercoledì 23 febbraio, Lisa, il cui arresto è stato convalidato dal Gip, è tornata in libertà ma potrebbe essere processata.

Lisa Lelli, nata nel 1979, è sposata con Daniele Silvestri dal 2012, i due hanno avuto un figlio, Oliver, il terzo del cantautore romano. La Lelli è nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione alle serie '13dici a Tavola' e in 'Donna Detective'. L'attrice nelle ultime ore è finita sotto i riflettori per uno spiacevole episodio: è accusata di tentativo di furto presso lo store romano della catena Eataly¸ un marchio specializzato nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari di pregio.

Lisa Lelli, nello specifico, avrebbe provato a portar via, senza pagare, alcuni prodotti di cosmesi, in particolare trucchi e rossetti, e qualche bottiglia di vino. L'attrice è stata fermata dal servizio di vigilanza dello Store e nella sua borsa sono stati trovati articoli del valore pari a circa 150 euro. Stando alla ricostruzione degli agenti del commissariato Colombo, che hanno raccolto le testimonianze degli interessati, la moglie di Daniele Silvestri avrebbe graffiato e preso a calci la guardia giurata che stava provando a farsi consegnare la refurtiva.

Le volanti della polizia sono arrivate sul posto intorno alle 14:30. Due guardie giurate, recatesi presso il CTO della Garbatella, sono state medicate e poi dimesse con una diagnosi che va dai 4 ai 15 giorni. Lisa Lelli, una volta portata al commissariato, si è vista convalidare l'arresto dal GIP che, subito dopo, l'ha rimessa in libertà.