Cetty Sommella, morta l'attrice di cinema e teatro

È morta l'attrice Cetty Sommella, professionista molto stimata nell'ambito teatrale e cinematografico: era nota anche per essere sposata con l'attore napoletano Nando Paone.

La scomparsa di Cetty Sommella artista impegnata, anche, nella formazione di giovani attori nel nostro territorio è una... Pubblicato da Assessorato Turismo e Cultura del Comune di Pozzuoli su Martedì 9 marzo 2021

La notizia della morte di Cetty Sommella è stata diffusa oggi, 9 marzo 2021, dall'assessorato Turismo e Cultura del Comune di Pozzuoli su Facebook. Sulla pagina istituzionale del comune puteolano si legge: "La scomparsa di Cetty Sommella artista impegnata, anche nella formazione di giovani attori nel nostro territorio è una grave perdita per tutta la comunità. A Nando Paone, suo compagno nella vita e nell'arte, sentite condoglianze".

Le cause della morte di Cetty Sommella non sono state ancora rese note. L'attrice ed il marito Nando Paone si sono sposati il 13 giugno 2015. Le nozze furono officiate dal collega e amico fraterno dello sposo Vincenzo Salemme. Nando e Vincenzo hanno diviso per anni il palcoscenico con la fortunata commedia E fuori nevica. Il loro sodalizio è continuato sia al cinema che a teatro. Per sposare la coppia Salemme beneficiò di un decreto 'ad personam' del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il matrimonio civile fu celebrato all'interno del famoso Maschio Angioino, nella Sala della Loggia, una delle stanze più belle dello storico castello medievale e rinascimentale.

Cetty Sommella era anche autrice di teatro, alcuni dei suoi testi sono stati interpretati proprio da Nando Paone. Tra gli altri ricordiamo Dolori di corpo, Un uomo a pezzi nel 2009, Se ci amiamo non ci estinguiamo e nel 2014 Ridere!...e poi?. Cetty Sommella e il marito nel 2000 hanno fondato un laboratorio per la formazione teatrale a Pozzuoli.