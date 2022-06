Boris 4: Corrado Guzzanti svela per sbaglio la data di uscita della nuova stagione

Corrado Guzzanti ha fatto sapere che l'uscita di Boris 4 su Disney+ è prevista per il mese di ottobre. L'attore ha poi cancellato una parte del post ma il countdown dei fan ha già avuto inizio.

Questo pomeriggio, Corrado Guzzanti ha condiviso un post su Instagram che ha fatto drizzare le antenne a tutti i fan di Boris. Sono ormai trascorsi più di dieci anni dal film che chiudeva il cerchio riguardante l'opera ideata da Luca Manzi, iniziata nel 2007 con la serie andata poi avanti per tre stagioni. Un decennio che però non ha scalfito la passione che lega il pubblico italiano alla serie che ha riunito in un unico set alcuni degli attori, soprattutto comici, più amati del cinema nostrano, a cominciare da Francesco Pannofino e Pietro Sermonti, fino ad arrivare a Corrado Guzzanti. Proprio quest'ultimo si è lasciato scappare quella che dovrebbe essere la data ufficiale in cui Boris farà ritorno con la quarta stagione.

Nel post apparso oggi sui social, possiamo vedere ancora il video in cui Guzzanti interpreta i suoi due personaggi dello show, ovvero Mariano Giusti e Padre Gabrielli. Nella didascalia appariva inoltre la scritta "Boris ritorna ad ottobre" e questo ha inevitabilmente dato il via ad un tam tam di notizie e post ricchi di entusiasmo condivisi sui social dai fan della serie. Successivamente, però, Guzzanti ha cancellato la parte relativa alla data, magari per ordini dall'alto o forse perché si trattava semplicemente di una possibile data, priva di ufficialità.

In ogni caso, sembra proprio il ritorno di Boris non sia molto lontano: nella quarta stagione ritroveremo Paolo Calabresi e i già citati Francesco Pannofino e Corrado Guzzanti, nonché Pietro Sermonti, Massimiliano Bruno, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Carolina Crescentini, Giorgio Tirabassi, Caterina Guzzanti, Alessandro Tiberi, Carlo Luca De Ruggieri, Alberto Di Stasio, Antonio Catania e Ninni Bruschetta. Non ci sarà, invece, Roberta Fiorentini, interprete della segretaria Itala. L'attrice è infatti venuta a mancare nel 2019 dopo una lunga malattia. Boris 4 sarà dedicato a Mattia Torre, uno degli sceneggiatori originali della serie, scomparso anche lui nel 2019.