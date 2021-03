Benbow presenta il corso online di Critica e Scrittura sul fumetto a cura di Domenico Bottalico, rivolto a lettori, giornalisti specializzati e non, blogger e molti altri.

Dalle caratteristiche del libro a fumetti come oggetto ad una disamina analitica delle varie parti che concorrono a comporre una storia a fumetti. La finalità del corso è quella di fornire competenze e metodologie per creare una ideale sinergia fra gusti e sensibilità personale e un giudizio che possa motivare criticamente opinioni e scelte. L'approccio critico al medium fumetto sarà quindi valido e utile in diversi ambienti ed in diverse forme: dalla recensione all'articolo di approfondimento, dal comunicato stampa alla creazione di contenuti specifici per addetti ai lavori.

Il corso è rivolto a lettori, giornalisti specializzati e non, blogger, bookgrammer, youtuber e twitcher, content creator, operatori del settore fieristico e librai specializzati e non. Il primo Incontro si chiama Cos'è un fumetto e cosa significa scrivere di fumetto. Dalle caratteristiche fisiche dell'oggetto a quelle ontologiche: come approcciarsi criticamente ad un fumetto. Seguirà l'Incontro 2 - La dualità del fumetto: scrittura e disegno. Accenni teorici e semiotici. Il linguaggio tecnico e i giudizi oggettivi e soggettivi. Poi nell'Incontro 3 si tratta l'argomento Dalla recensione all'approfondimento. Case studies: dal fumetto seriale al graphic novel. Dai comics ai manga. Infine nell'Incontro 4 spazio a Il fumetto e il rapporto con altre forme d'arte visiva. Pratiche da evitare, obiettivi da raggiungere, sintesi formale e analisi dei pezzi scritti. Le lezioni si terranno mercoledì 7, 14, 21 e 28 aprile 2021 tra le 19.00 e le 21.00.